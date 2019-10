Me Khassimou Touré : «je suis derrière cette grâce et j’en assume toutes les responsabilités»

Me Khassimou Touré ne regrette pas d’avoir adressé au président de la République Macky Sall une demande de grâce qui a abouti à la libération de Khalifa Sall et ses codétenus. « Au moment opportun, si les conditions le requièrent, je parlerai aux Sénégalais pour les édifier sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Je suis derrière cette grâce et j’en assume toutes les responsabilités. Si c’était à refaire, je le referais », dit-il dans le quotidien l’Observateur qui l'interrogeait sur le désaccord avec l'ancien aire de Dakar et ses avocats.



A la question de savoir ce qui lui a poussé à écrire cette demande de grâce, l’avocat affirme l’avoir fait pour les intérêts supérieurs de la Nation qui est plus forte que tout. Et pour le droit du sang » a-t-il précisé avant de remercier le président Macky Sall et son ministre de la Justice qui, selon lui, a fait preuve de beaucoup de « talent » dans le traitement du dossier.



