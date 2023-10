Me Koureyssi Bâ raille l’AJE Yoro Moussa Diallo et s’oppose à tout report

Commentant les motifs avancés par l’AJE pour demander un report de l’audience prévue ce mardi, Me Koureyssi Bâ, un des avocats du président Ousmane Sonko, a dézingué Yoro Moussa Diallo. « Sacré AJE ! Après l’épisode de l’électricité à Ziguinchor, le jeudi 12, il demande à la Cour de Justice de la CEDEAO de renvoyer l’audience virtuelle de demain, le 31 octobre, au motif que le centre-ville de notre belle capitale où se trouve son bureau, connaît des problèmes récurrents de distribution du courant électrique et donc, de débit internet. Ce qui serait de nature à entraver le déroulement optimal de la séance de ce mardi, pour cause de connexion évanescente ! », indique sur un ton railleur la robe noire, nous apprend "Le Témoin".



A l’en croire, « l’AJE propose à la Haute Cour de renvoyer tout simplement au 8 novembre, en présentiel cette fois-ci à Abuja, où il promet de débarquer avec ses avocats. Ce prétexte nauséeux pour permettre, de toute évidence, à la Cour Suprême, de trancher en premier le litige. Surtout que, promis juré, loin de ces soucis d’électricité qui sont le lot quotidien de Ziguinchor et du centre-ville, l’auguste juridiction située sur la corniche-ouest de Dakar, est à l’abri des délestages ».



Ce, ajoute Me Koureyssi Bâ, « alors que la pauvre Agence Judiciaire de l’Etat, nichée dans le système nerveux des institutions, logée au coeur du périmètre des sites les plus stratégiques du pays, à quelques parasanges de la Présidence de la République, vit des problèmes de connexion internet ! Ce n’est pas très gentil pour l’image du Sénégal, grande nation africaine s’il en est… Que ne va-t-on pas inventer pour éliminer un homme seul et un seul homme, d’une compétition électorale ! ».



« Très touchée mais décidée en tout état de cause à marquer sa solidarité pour flétrir comme il se doit l’incompétence de la Sénélec et consorts, la Défense du Président OUSMANE SONKO n’en oppose pas moins un niet ferme et catégorique, à cette demande dilatoire, reçue directement en début de soirée, du Greffe de la Cour. Elle a exigé par retour de courrier, que la Cour statue sans débat, conformément à son règlement de procédure, les parties ayant déjà déposé leurs prétentions par écrit », poursuit-il, avant de conclure : « Au moins il n’y aura pas d’électricité dans l’air… ».

