Me Madické NIANG sur les drames de la brèche : « Macky SALL a montré son incompétence (…) Il est pingre. Mêmes ses habits n’ont pas de … » (vidéo)

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

En tournée dans le Nord, Madické NIANG s’est défoulé sur le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). En caravane, hier dans l’ile en prélude à un meeting à son siège de NDAR TOUTE, il a déploré les victimes humaines provoquées par le canal de délestage.



« J’ai mal au cœur. Je demande au Seigneur de me donner la force de résoudre le problème de la brèche. C’est la principale équation de Saint-Louis. Macky SALL avait promis de la stabiliser. Il n’a rien fait », a déclaré, hier, Madické NIANG, en caravane à Saint-Louis. « Il a attendu que les élections législatives se rapprochent pour distribuer des moteurs et de l’argent aux pêcheurs de la Langue de Barbarie. S’il l’avait mis tous ces fonds dans la protection côtière, on n’en serait pas là aujourd’hui. S’il était compétent, il l’aurait démontré. C’est parce qu’il il est incompétent », a-t-il déclaré très en verve.



Pour le candidat de la coalition Madické 2019, « Macky SALL est le responsable » de cette catastrophe qui prend de l’ampleur.



L’avocat a par ailleurs fustigé la politique sociale du Chef de l’État qu’elle juge inefficace en évoquant notamment les bourses sociales. « Vingt-cinq mille francs CFA ne peuvent même pas nourrir un mouton a fortiori un être humain. Macky SALL est un président pingre. Ses mains sont coupées. Mêmes ses habits n’ont pas de manches », a-t-il dit d’un ton ironique.



L’ancien ministre des Affaires étrangères exprime sa volonté d’honorer Maitre Abdoulaye WADE qu’il dit porter dans son cœur et que Macky SALL « a humilié ». « Je voudrais faire savoir aux Sénégalais que nous avons notre Nelson MADELA et c’est Maitre WADE », a-t-il conclu.













Ndarinfo

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos