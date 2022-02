Me Madické Niang: "Baptiser le stade du Sénégal au nom de Me Abdoulaye Wade, est un geste d’une grandeur exceptionnelle..;"

Très proche de l’ancien chef de l’Etat, Me Madické Niang salue l’acte du Président Macky Sall à l’endroit de son ancien mentor, un modèle pour l’Afrique. Selon l’ancien ministre, baptiser le stade du Sénégal au nom de Me Abdoulaye Wade, est un geste d’une grandeur exceptionnelle en Afrique et mérite l’acclamation de tous les hommes épris de paix et de justice, qui attendaient, tous, le moment où le Sénégal rendrait immortel Me Wade, à travers une œuvre dont l’Afrique s’émerveillerait encore longtemps.



A l’en croire, souligne "L'As", cette belle réalisation pour laquelle le Président Macky Sall a droit aux félicitations de tous les citoyens, est à la dimension de la stature africaine et internationale de son parrain. Pour M. Niang, le pape du Sopi est un modèle pour tous les Africains, par son parcours académique exceptionnel mais aussi par sa vision d’une Afrique maîtresse de son destin, grâce à la vaillance de sa jeunesse, au courage de ses femmes et à la lucidité de ses hommes.

