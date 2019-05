Me Madické Niang:« Cheikh Béthio était un travailleur acharné au service de Serigne Saliou Mbacké »

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Frévent mouride, Me Madické Niang n’a pas tardé à réagir au décès du guide des thiantacounes, qu’il qualifie de ‘’lourde perte’’ pour la grande famille de Cheikh Ahmadou Bamba.

« De Cheikh Béthio Thioune, je retiendrai toujours ce travailleur acharné au service de Serigne Saliou Mbacké qui a dédié sa vie à son Créateur, à l’amour de Khadimoul Rassoul et au travail.

Aujourd’hui, est un jour triste. Cheikh Béthio aura consacré sa vie et son destin à Serigne Saliou et ce n'est pas un hasard que sa disparition coïncide avec le début du ramadan : mois de pardon de miséricorde et de piété. Puisse Allah, lui ouvrir les portes de ses Paradis les plus élevés », soutient-il. Non sans présenter ses condoléances au peuple Sénégalais, à l’ensemble de la Oumah Islamique, à la communauté Mouride mais aussi et surtout à l’ensemble des thiantacounes.

Les echos



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos