Me Madické Niang, candidat à la Présidentielle: "J'exhorte Macky Sall à organiser la révision du procès de Karim Wade..."

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Novembre 2018 à 10:19



En marge d'une visite à Tivaouane dans le cadre de la célébration du Maouloud, Me Madické Niang, bien qu'écarté du Parti démocratique sénégalais (Pds), a exhorté le gouvernement et le Président Macky Sall, à exécuter immédiatement la décision des Nations-Unies et à organiser dans les meilleurs délais, la révision du procès.



« Je me réjouis de la décision qui a été prise par les Nations-Unies. J’ai été l'avocat de Karim Wade. J’ai toujours défendu que Karim Wade était innocent. J’exhorte le gouvernement et le Président Macky Sall, à exécuter immédiatement la décision des Nations-Unies et à organiser dans les meilleurs délais, la révision du procès ».



Pour Me Niang, l’innocence de Karim Wade doit enfin être reconnue. Cette décision de l’Onu doit être un « exemple pour tous les dirigeants y compris moi-même », lance-t-il, appelant à « cesser d’instrumentaliser la justice », car c’est « inacceptable ».



Interpellé sur sa candidature à la présidentielle, à la suite de ce rebondissement dans l’affaire Karim Wade, l’ancien ministre de la Justice de Wade, clarifie: « Je suis toujours candidat, parce que personne ne peut affirmer que demain, la candidature de Karim sera déclarée valide. Tant qu’il existe un doute, ma candidature est justifiée », a-t-il soutenu.









PressAfrik

