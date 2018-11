Me Madické Niang: « le Sénégal est au bord du précipice »

Profitant d’une rencontre de présentation des partis et mouvements qui portent sa candidature pour la présidentielle de 2019, Me Madické Niang a tiré à boulets rouge sur le Macky Sall et ses partisans qui, selon lui, sont « responsables du gouffre financier dans lequel le pays se trouve ».



Pour le candidat de la coalition madické2019, « tous les signaux nous montrent que le Sénégal est au bord du précipice du fait d’une mal gouvernance avérée ».



Suffisant pour critiquer le PSE, le programme important pour le régime. Selon lui, « le PSE est devenu un plan Sénégal d’enlisement ». La question de la dette étant d’actualité, il souligne : «on est à 6 000 milliards de dette avec des montagnes de projets qui ne sont pas sincères. Nous avons énormément de problème à faire face à nos engagements ».













Walfquotidien



