Me Madické Niang promet de construire une université de Métiers à Pikine

Jeudi 27 Décembre 2018

Le président de la coalition Madické 2019, Me Madické Niang veut partir de la banlieue pour développer le Sénégal. « La banlieue (Pikine, Guédiawaye, Thiaroye, entre autres) représente un réservoir de ressources humaines d’une très grande qualité. C’est pourquoi je construirais à Pikine une université de métier », a-t-il déclaré ce mercredi à Pikine, lors de sa tournée dans la banlieue de Dakar.



Le candidat à l’élection présidentielle de 2019, Me Madické Niang promet qu’il fera beau de vivre à Pikine. « Tout ce que Pikine n’a pas pu obtenir du président Macky Sall, vous pouvez compter sur moi. Avec les ressources du pétrole et du gaz, Je vais assainir Pikine. Je vais développer Pikine, la sécurité va y régner et il fera beau de vivre à Pikine. Je veux que le travail devienne une réalité de tous les jours pour les jeunes de la banlieue », dixit Me Madické Niang.











Thierno Malick Ndiaye

