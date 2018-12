Me Madické Niang reçu par Serigne Mountakha en pleine retraite spirituelle Me Madické Niang est en tournée à l’intérieur du pays. Le candidat de la coalition «Madické 2019» a été reçu hier, vendredi 14 décembre, par le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L’audience s’est déroulée à Mboul Kael, où le marabout est en retraite spirituelle.





Rédigé par leral.net le Samedi 15 Décembre 2018

Me Madické Niang est en tournée à l’intérieur du pays. Le candidat de la coalition «Madické 2019» a été reçu hier, vendredi 14 décembre, par le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L’audience s’est déroulée à Mboul Kael, où le marabout est en retraite spirituelle.

«Une rencontre pleine de symbole et de solennité au cours de laquelle le chef de file de la coalition Madické 2019 s’est longuement entretenu avec le saint homme de Touba qui par la suite a formulé des prières pour Me Madické Niang en direction de la présidentielle du 24 février 2019», rapporte un communiqué de la coalition qui porte la candidature de l’ancien ministre de la Justice.

«Durant son séjour à Touba, détaille la même source, Me Madické Niang, revigoré par le nombre de parrains qui soutiennent sa candidature dans la ville sainte, plus de 150 000, a multiplié les audiences avec les responsables politiques. De chaleureux remerciements ont été adressé aux populations de Touba pour leur fidélité et leur engagement.»

Auparavant, Me Madické Niang et sa délégation ont visité Gawane, Kap Diop et Lambaye situés dans le département de Bambey. «Partout, renseigne le communiqué, il a été noté une forte adhésion des populations à l’ appel et à l’expression des ambitions de Me Madické Niang pour le Sénégal.»

La coalition Madické 2019 informe que «ce samedi, (son leader) et sa délégation se rendront à Dahra et à Linguère, fief du ministre d’Etat Habib Sy qui a renoncé à sa candidature pour soutenir celle de Me Madické Niang. Cette étape du Ndiambour s’achevra à Louga ou des audiences sont prévues».











Seneweb.com



