Me Madické Niang sur l’affaire Pétro Tim : « le procureur doit vite se saisir de cette affaire » « Le gouvernement, le ministre de la Justice, le procureur de la République doivent apporter toute la lumière sur cette affaire Pétro Tim ». C’est ce qu’a indiqué Me Madické Niang dans "L’Observateur" ce jeudi, suite aux révélations de la BBC sur le pétrole et le gaz au Sénégal. Estimant que Aliou Sall « ne doit pas se limiter à une plainte », l’ancien ministre des Affaires étrangères déclare que « le procureur de la République doit vite se saisir de cette affaire ». Pour l’avocat, « il est temps que cette affaire soit éclairée et que tous les Sénégalais soient édifiés ».

