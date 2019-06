Me Malick Sall: « Il n’y a pas de rétropédalage » dans l’affaire Petro-Tim Le ministre de la Justice a bien dû changer de stratégie dans le scandale du pétrole et du gaz sénégalais, impliquant Aliou Sall. Me Malick Sall avait bien déclaré au début de l’affaire que l’Etat ne s’immiscerait point dans cette affaire de 10 milliards de dollars, révélée par la BBC, avant que le procureur de la République ne s’implique dans ce dossier, avec l’appel à témoins qu’il a lancé dernièrement.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 11:37 | | 1 commentaire(s)|

Venu présider, hier, un atelier sur les preuves liés au terrorisme, le Garde des Sceaux a a été naturellement interpellé sur ce changement de posture.



« Il n’ y a pas de rétropédalage. Et vous savez très bien pourquoi le procureur a été saisi », a-t-il sèchement répondu, dans des propos rapportés par "Les Echos".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos