Me Malick Sall, Ministre de la justice : « La prison de Sébikotane sera ouverte dans 2 mois »

Le ministre la Justice et Garde des sceaux, Me Malick Sall, a annoncé l'ouverture de la prison de Sébikotane dans deux mois pour désencombrer celle de Rebeuss.



Avec l’ouverture de cette prison, espère-t-il, après sa visite hier, de la prison de Rebeuss, la population carcérale de ce lieu de détention, dont le nombre est estimé à plus de 2000 détenus, connaîtra une baisse notoire.



Me Sall était à Reubeuss pour se faire une idée de la situation des détenus, suite au drame, ayant coûté mercredi dernier, la vie à deux détenus.



