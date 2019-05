Me Malick Sall est-il maître des gaffes ?

Depuis sa nomination Me Malick Sall ne fait que des gaffes qui choquent son camp. Déjà il avait promis, après sa nomination, de "mettre de l'ordre dans la Justice", crachant ainsi sur tout le bilan de son successeur. En défendant le projet de révision constitutionnelle samedi, lit-on dans les colonnes de Libéraion, Me Sall a tiré sur les "rédacteurs du protocole de Rebeuss",histoire de répondre à l'opposition.

Problème: il ignore totalement que les deux rédacteurs de ce protocole, à savoir Mes Ousmane Sèye et nafissatou Diop, sont aujourd’hui aux côtés du Président.

