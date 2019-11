Me Malick Sall : « le Sénégal n’a pas de contentieux sur l’affaire Karim Wade » Le ministre de la Justice a été interpellé, hier, par les députés lors de son passage à l’Assemblé nationale pour le vote du budget 2020 de son département, pour le rétablissement de Karim Wade dans ses droits, ainsi que de Khalifa Fall.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2019 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Mais selon Me Malick Sall, « le Sénégal n’a pas de contentieux sur l’affaire Karim Wade avec aucune institution internationale ». Tout au contraire, rappelle-t-il, « la Cour internationale de la Cedeao nous a donné raison. Maintenant, le comité (comité des droits de l’homme des Nations Unies) veut nous imposer des choses contraires à nos valeurs que nous n’accepterons pas », a-t-il martelé dans des propos rapportés par la RFM.

