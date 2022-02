Me Mamadou Makalou, Avocat de Sadio Dansokho: «C’est un dossier vide et truffé d’accusations verbales» Dans l'affaire dite « du trafic des passeports diplomatiques », les trois prévenus que sont Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Sadio Dansokho, ont été entendus dans le fond du dossier. Leurs avocats restent optimistes…

Les avocats des prévenus Mamadou Sall, Sadio Dansokho et Mamadou Biaye, ont assisté leurs clients dans le cadre des auditions dans le fond du dossier de trafic de passeports diplomatiques. Selon l’avocat de Sadio Dansokho, Me Mamadou Makalou, « c’est un dossier vide et truffé d’accusations verbales. Nous allons introduire une demande de liberté provisoire ».



C’est dans le bureau du juge du 2e cabinet d’instruction que les prévenus ont été entendus. Plus de 6 h d’attente pour Mamadou Sall qui a été entendu dans le fond du dossier et assisté par son avocat, Me Antoine Mbengue. A sa sortie, ce dernier a laissé entendre que « leur client est serein et confiant. Nous sommes satisfaits de son comportement devant le juge d’instruction. Il nous reste maintenant de travailler et de tout faire pour que celui-ci recouvre sa liberté. Car nous estimons que dans cette affaire, le sieur Sall est innocent ».



Pour l’avocat de Sadio Dansokho, Me Mamadou Makalou, les prévenus sont des victimes, car « i ls ont une relation avec un certain Djadji Condé que tout le monde connaît comme un trafiquant d’influence et qui cherche à tisser des relations avec une autorité, profite de ça pour faire des affaires sur leur dos ». A l’en croire, ces derniers lui ont confié leur dossier pour faire des démarches pour trouver le visa pour leur fils à partir de leur passeport de service, ce qui est tout à fait légal. « Condé a utilisé des documents pour faire du faux sur leur dos. Ce ne sont pas des trafiquants mais des victimes de Condé », ajoute Me Makalou.



Dans la même veine, le pool d’avocats compte cependant introduire une demande de liberté provisoire, pour que leur client recouvre la liberté. « Notre client est serein car n’ayant rien à se reprocher. Tous les faits sont sans fondement. Nous allons introduire une demande de liberté provisoire, ils ne vont pas se soustraire à la justice de leur pays. Il ne faut pas exercer de pression sur ces témoins qui n’existent pas dans ce dossier.. Ils sont en droit de bénéficier de liberté provisoire », laisse entendre Me Makalou.



Abondant dans le même sens, Me Cire Cledor Ly a souligné que Sadio devait même passer la nuit chez lui. « C’est un dossier qui est vide avec des accusations. Si la justice nous avait donné le droit de vous en dire plus, vous alliez pouffer de rire », regrette Me Cire Ly. A rappeler que les trois prévenus sont poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie, trafic de migrants et de capitaux.













Rewmi

Ndèye Fatou Kébé