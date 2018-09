Me Mame Adama Gueye : "Il n'y a pas d'État de droit au Sénégal"

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Septembre 2018 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Me Mame Adama Guèye, candidat déclaré à la présidentielle de 2019, condamne avec la dernière énergie la forte répression du sit-in de l'opposition, le 4 septembre dernier. "Qu'on ne se fasse plus d'illusions, il n'y a pas d'État de droit au Sénégal. On n'a pas de République", égratigne le président du mouvement "Sénégal bu bess".



Il était l'invité de l'émission "ça me dit mag" de la 2stv, ce samedi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook