Me Mame Adama Gueye accuse Macky : "Des pressions ont été exercées sur…"

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Septembre 2018 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement "Senegaal bu bess" n'a pas pu tenir son atelier thématique sur l'emploi des jeunes à Keur Massar, dans la banlieue de Dakar. Son président, Me Mame Adama Guèye soupçonne le pouvoir d'avoir fait pression sur le propriétaire de la salle louée.



L'opposant accuse sur Sud fm : "Nous avions pris toutes les dispositions pour l'organiser dans un local, en le tenant au restaurant Ali Baba. Nous avons tout payé et avons même, eu le reçu. Et ce matin quand on s'est présenté tout était fermé. Nous avons pris contact avec le gérant qui nous a fait savoir que, c'est le propriétaire qui a tout fermé sans aucune explication".



Me Mame Adama Guèye se dit, "très surpris parce que toutes les dispositions ont été prises." Et, révèle : "Hier, nous avons été contacté par l'Anpej pour participer à la rencontre pour présenter les réalisations du gouvernement en matière d'emplois des jeunes. Nous n'avons pas accepté cette intrusion, parce que tout était déjà calé. Et, nous ne pouvons pas manquer de faire un lien entre les deux événements. Aujourd'hui, tout ce travail préparé est tombé à l'eau. C'est très regrettable. Et, nous avons des raisons de penser qu'il y a des pressions qui ont été exercées sur le propriétaire du restaurant pour nous empêcher de tenir cet atelier".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook