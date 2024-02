Me Mame Adama Guèye, ancien Bâtonnier : «Macky a raté l’occasion de sortir par la grande porte» «Un sentiment d’amertume» a animé Me Adama Guèye au réveil, ce dimanche 25 février 2024, qui devait être le jour de l’élection présidentielle. Mais le Président Macky Sall en a décidé autrement, en annulant par décret la convocation du collège électoral, nous informe "Le Quotidien".

La date du 25 février « sera marquée dans les pages noires de l’histoire du Sénégal », note l’invité du «Grand Jury» de Rfm. « Des pages noires dans lesquelles », regrette Me Guèye, « le nom de Macky Sall figurera de manière indélébile ».



En posant cet acte, souligne l’un des fondateurs du Forum civil, Macky Sall vient de rater « l’occasion de sortir par la grande porte » et ce, de manière définitive. Et pourtant, poursuit-il, avec son renoncement à un troisième mandat, il avait quelque peu regagné la considération des Sénégalais, ajoute le journal.



Mais, il l’a définitivement « perdue »? quand il a « commencé à jouer avec nos institutions ». Me Mame Adama Guèye affirme que « la démocratie n’est pas dans l’Adn du Président Macky Sall » et que « son mandat a été marqué par une régression dans ce domaine ».



A propos de la volonté de Macky Sall de partir après le 2 avril, Mame Adama Guèye n’y voit « rien d’héroïque », parce que « c’est la fin de son mandat ». « Il n’a pas le choix et, est obligé de partir », renchérit Me Guèye, précisant que cette question fait partie des « dispositions intangibles de la Constitution ».





