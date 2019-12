Me Masokhna Kane sur la baisse annoncée du prix de l’électricité : « c’est de l’intox, nous exigeons l’annulation de la hausse » Le président de SOS consommateurs, Me Masokhna Kane a réagi à la baisse annoncée du prix de la l’électricité au premier semestre de 2020, après l’audience accordée, hier, par le chef de l’Etat sénégalais à une société conseillère financière de la commission des Nations-Unies, Fieldstone.

« C’est de l’intox, c’est une bulle destinée à calmer la tension après la hausse annoncée du prix de l’électricité. Nous ne parlons pas baisse, nous exigeons l’annulation de la hausse du prix de l’électricité qui doit intervenir maintenant », a déclaré le consumériste sur la RFM.

Et d’ajouter, « cette hausse est injustifiée. Le président Macky Sall doit accepter que celui qui lui a fait prendre une telle décision l’a induit en erreur. Dans le plan Yessal ils avaient annoncé une baisse de 20 à 25%, avec un prix du kilowatt compris entre 60 et 80 francs. Et nous ne pouvons pas accepter qu’on nous dise qu’il y a hausse parce que l’Etat doit de l’argent à Senelec. L’Etat doit de l’argent à tout le monde. C’est comme si les hôpitaux devaient augmenter leurs tarifs parce que l’Etat n’a pas payé la dette qu’il leur doit. Nous disons que cette hausse est inadmissible et injustifiée. La Senelec est responsable de sa mauvaise gestion. Il ne faut pas que les consommateurs en paient les pots cassés ».



