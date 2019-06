Me Moussa Bocar Thiam déballe sur Abdoul Mbaye et Moustapha Diakhaté Avocat de Aliou Sall, Me Moussa Bocar Thiam a chargé, hier, Abdoul Mbaye et Moustapha Diakhaté à propos de l’affaire Petro Tim.

« Abdoul Mbaye, Premier ministre, gagnait 65 millions FCFA. Il ne le dit pas. Moustapha Diakhaté gagnait 13 millions par mois, il ne le disait pas », a déclaré l’avocat face à la presse. Pour l’ancien socialiste, « le faux débat, c’est de parler de salaire de Aliou Sall à Petro Tim : 12 millions FCFA par mois ».

Selon le maire de Ourossogui, «il y a des Sénégalais qui gagnent plus que lui, qui ont profité de ce pays beaucoup plus que lui et qui se victimisent, qui se mettent en sentinelle et qui font des marches pour tromper le peuple.»



