Me Moussa Diop : « Je demande aux Sénégalais de ne pas suivre Ousmane Sonko » Après Thierno Bocoum, voilà Me Moussa Diop qui fait la leçon à Ousmane Sonko pour ses appels aux Sénégalais de sortir manifester contre la tenue de son procès en diffamation qui va l’opposer au ministre Mame Mbaye Niang.



Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2023

Me Moussa Diop critique le comportement d'Ousmane Sonko dans l'affaire qui l'oppose à une autre personne et estime que cela ne relève pas d'un comportement responsable et respectueux des institutions de l'Etat. Selon lui, les propos d'Ousmane Sonko appelant à la défiance de l'Etat sont irresponsables pour un homme politique qui aspire à diriger le Sénégal. Il juge inacceptable de demander aux Sénégalais de braver l'Etat pour une affaire privée. Me Moussa Diop considère que la défiance de l'Etat est un comportement dangereux qui pourrait inciter à un coup d'Etat et mettre en péril la stabilité du pays. Il estime que cela ne correspond pas à l'attitude d'un homme d'Etat. Me Moussa Diop souligne également qu'il est impératif de ne pas perdre de vie pour une querelle privée et appelle Ousmane Sonko à faire preuve de retenue.









