Me Moussa Diop dément sa démission de la coalition Diomaye Président : "Une fausse information" Dans une mise au point publiée ce jour, Me Moussa Diop, leader du parti And Goryi, a fermement démenti les rumeurs relayées par certains médias concernant sa prétendue démission de la Coalition Diomaye Président. Qualifiant cette information de « fausse », l'avocat et homme politique a tenu à rétablir la vérité des faits.



Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Septembre 2024 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

« Je tiens à démentir formellement cette fausse information », a déclaré Me Diop, tout en précisant qu’il s’était rendu à une rencontre avec Ousmane Sonko, leader du Pastef, sur invitation de ce dernier. Cette rencontre fait suite à une demande d’explications formulée par Me Diop le jeudi précédent lors de son passage à la RTS.



Durant la réunion, Sonko aurait exprimé sa volonté de participer aux élections législatives du 17 novembre 2024 sous la bannière de son parti, le Pastef, arguant que la Coalition Diomaye Président avait « atteint ses objectifs ». Une affirmation confirmée par le député Ayib Daffé, selon Me Diop.



Face à ce qu'il considère comme un « manque de considération » envers les alliés de la coalition, Me Moussa Diop a décidé que son parti And Goryi déposerait ses propres listes pour ces élections. Toutefois, il insiste sur le fait qu’il n’a jamais déclaré, ni écrit, vouloir quitter la coalition qui a porté au pouvoir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un patrimoine qu’il qualifie de collectif pour l’ensemble des leaders de cette formation.



Me Diop accuse certains proches de Sonko, dont Aïda Mbodj, coordinatrice du Pastef, d’être à l’origine de cette rumeur dans le but de nuire à son image. « Cette fausse information ne saura prospérer car je sais me défendre », a-t-il affirmé.



Cette clarification met en lumière les tensions internes au sein de la coalition à l’approche des élections législatives, où l'avenir des alliances semble incertain.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook