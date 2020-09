Me Moussa Diop largue ses derniers jets de carburant: "je ne m'appelle pas Khalifa Sall, attendez que je..." Démis de ses fonctions cette semaine, Me Moussa Diop n'en démord pas et affirme à qui veut l'entendre qu'il ne se laissera pas faire.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 07:25 | | 0 commentaire(s)|

L'ex-Dg de Dakar Dem Dikk affirme qu'il a vu à travers son limogeage "une tentative de liquidation dans la presse. Ils n'ont qu'à se préparer, ceux qui jouent à ce jeu là", avertit-il.



Il exhorte aussi à ses interlocuteurs et rappelle "que je ne m'appelle pas Khalifa Sall". Il donne rendez-vous à ce qui pourrait être un déballage.

"Laissez-moi, d'abord, faire ma passation de service et retrouver ma liberté", a-t-il menacé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos