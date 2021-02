Me Moussa Diop minimise la décision de justice

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk n’a pas tardé à réagir sur la décision de justice qui lui a été défavorable dans l’affaire des primes de départ qui l’oppose à l’actuel Directeur général. Le tribunal a annulé l’ordonnance du 5 janvier dernier, l’autorisant à saisir les comptes de la société jusqu’à hauteur de 90 millions FCfa.



Pour le président de Agir/Jotna, écrit ""L'As, la rétraction de l’ordonnance par le tribunal est une stratégie de dilatoire de la part de ses adversaires. A l’en croire, cette décision s’explique par l’introduction d’un dossier en pénal par le Directeur général, Omar Boun Khatab Sylla, l’accusant d’avoir fabriqué de faux documents. L’objectif de cette requête, dit-il, c’est l’annulation de l’ordonnance parce qu’il sait que le pénal tient le civil en l’état. Il a espoir que tôt ou tard, la confrontation aura lieu. A l’en croire, le dossier n’a pas été abordé dans le fond.



Me Moussa Diop crie à la politisation du dossier parce que son prédécesseur Dame Diop avait reçu ses indemnités de départ dans les mêmes conditions.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos