Me Moussa Diop placé sous mandat de dépôt

Me Moussa Diop a été placé sous mandat de dépôt, ce vendredi 15 décembre 2023, par le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Dakar, Mamadou Seck.



L’ancien Directeur général de Dakar Dem Dik a été inculpé pour plusieurs chefs d’accusation, notamment l’offense au Chef de l’État, des actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation, la contrefaçon de sceau de l’État, ainsi que le faux et usage de faux, précise "Senenews".

