Me Moussa Diop quitte Benno et Macky 2012

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le président de Agir Jotna a rompu définitivement les amarres avec la mouvance présidentielle. Invité de l’émission «Faram Facce» de Tfm, l’ancien Directeur général de la société DakarDem Dikk a annoncé sa démission aussi bien de la coalition Macky 2012 que de Benno Bokk Yaakaar.



Très critique contre le pouvoir depuis son limogeage, Me Moussa Diop a jugé opportun de quitter ces coalitions parce que, dit-il, ses positions dérangent la mouvance présidentielle.



A peine a-t-il annoncé sa démission que la conférence des leaders de la coalition Macky 2012 a pris acte. Désormais, l'intérim sera assuré conformément à la charte. Les leaders félicitent par ailleurs le Président Macky Sall, pour l'ouverture de son gouvernement à des compétences nouvelles.

L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos