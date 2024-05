Me Moussa Diop se blanchit du rapport de la Cour des Comptes : «Je n’ai détourné aucun franc ! » Face à la presse, ce mercredi, Me Moussa Diop a balayé d’un revers de main, les conclusions du rapport de la Cour des Comptes portant sur la période 2017 à 2020. Documents à la main, l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk a soutenu qu’il a toujours fait dans la transparence. "Bes Bi"

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2024

« Je dois préciser que je n’ai pas peur du président Macky Sall, mais je le respecte. J’ai toujours respecté les textes et règlements de ce pays. À l’époque lorsque j’ai été limogé pour des raisons politiques parce que j’étais contre le 3e mandat. Et si j’étais coupable de ce qu’on a dit, je vous assure que je n’échapperais pas », a-t-il dit devant les journalistes, qui étaient nombreux à faire le déplacement chez lui, à Liberté 6.



Sur le véhicule de fonction, il a précisé que la voiture est là et il circule avec depuis quatre ans maintenant. « Un voleur qui circule dans le pays avec une voiture volée depuis quatre ans, ça c’est grave », raille-t-il.



Par ailleurs, il assume avoir satisfait des doléances qu’il avait trouvées sur place après sa nomination. Cependant, il précise qu’il n’a commis aucune malversation, aucun détournement. S’adressant aux journalistes, il leur demande de bien s’informer avant de divulguer certaines informations. L’avocat a même menacé de servir des citations directes.



