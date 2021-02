Me Moussa Diop sert une citation directe à Omar Bounkhatab Sylla et à "L’As": Il réclame 500 millions Cfa pour diffamation L'ancien Directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD). Il sert une citation directe au nouveau Dg de la société nationale de transport, pour «complicité de diffamation». Et pas que ! Entre autres prévenus, Amadou Bâ, Directeur de publication du quotidien d’information "L’As".

Le feuilleton judiciaire entre Me Moussa Diop et Omar Bounkhatab Sylla est loin de connaître une issue heureuse. Comme annoncé lors de sa précédente sortie dans les colonnes de "Tribune", l'ancien Directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk a envoyé une citation directe à son successeur, Omar Bounkhatab Sylla et au directeur de publication du journal "L'As", Amadou Bâ, suite aux accusations de recrutement d’agents fictifs et de vol de voiture à Dakar Dem Dikk, formulées à son encontre. Ces derniers devront comparaître le 10 mars prochain devant le Tribunal de Grande instance de Dakar. Une occasion pour les deux de solder définitivement leurs comptes. Dans cette voie, les effets qui ont motivé la plainte de l'ex-Directeur général de Dakar Dem Dikk remontent le 8 janvier dernier.



Date à laquelle Omar Bounkhatab Sylla avait organisé une conférence de presse au cours de laquelle il avait diffamé son prédécesseur. Ce dernier l'avait accusé d'avoir créé 200 emplois fictifs. Poursuivant, Omar Bounkhatab Sylla déclarait que Me Moussa Diop a quitté la boîte avec le véhicule de la société, dit « Tribune ».



Les accusations sont reprises et parues dans le journal "L'As" que Me Moussa Diop a jugé « calomnieuses et diffamatoires». Ainsi, il a saisi la justice pour laver son honneur et a battu en brèche toutes les accusations portées contre sa personne.



