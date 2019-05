Me Moussa Sarr : « Pape Massata Diack ira répondre à la commission rogatoire » « Pape Massata Diack ira répondre à la commission rogatoire ». C’est ce qu’a déclaré, ce lundi, son avocat, Me Moussa Sarr, sur la RFM. Cela fait suite, à la demande de la commission rogatoire du juge français Renaud Van Ruymbeke, d’interroger Pape Massata Diack, sur la base d’un questionnaire transmis. Le juge demande également sa mise en examen et une enquête détaillée sur ses comptes bancaires et biens au Sénégal, selon "Libération".

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019

« Quand la justice sénégalaise nous appelle, on a toujours répondu », a déclaré l’avocat, précisant que « Pape Massata Diack, ira répondre à la commission rogatoire ». Toutefois, Me Moussa Sarr a fustigé ce qu’il considère comme des incongruités dans cette affaire. « L’Agence mondiale antidopage (AMA) qui est derrière ce dossier, n’a pas vocation à demander une enquête sur des cas de corruptions présumées ou encore d’enquêter sur l’attribution des Jeux olympiques. Son rôle se limite à s’occuper de cas de dopage », a-t-il dit. Et de marteler, « la corruption ne s’inscrit pas dans un contrat. Or, tout ce qui a été fait dans le cadre de l’attribution de ces jeux, a été inscrit sur un contrat ».



En 2016, les autorités sénégalaises s'étaient opposées à pareille demande, souligne encore "Libération", ajoutant que cette fois, le juge français est revenu à la charge, après les assurances faites par Macky Sall au président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, de tout faire pour l'éclatement de la vérité.

