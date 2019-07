Me Moussa Sarr, avocat de l’Imam Kanté : « mon client n’entend présenter aucune excuse à qui se soit » Wally Seck et son avocat Me Abdou Dialy Kane qui exigent des excuses publiques à l’imam Kanté, peuvent déchanter. Son avocat, Me Moussa Sarr précise : «Afin que nul n’en ignore, mon client, Imam Kanté, n’entend présenter aucune excuse, ni privée ni publique, à qui que ce soit sur cette question. En sa qualité de guide, il s’est prononcé sur une question de société qui interpelle le pays, en se fondant sur les enseignements de l'Islam. Imam Kanté n’a commis aucune erreur ni faute encore moins un quelconque délit.»

D’ailleurs, sur sa page Facebook visitée par Enquête, l’Imam de la Grande mosquée de Point-E récuse toute médiation dans cette affaire. «Je veux dire que cette affaire de médiation, c’est de la poudre aux yeux. Je n’ai demandé à personne de faire une quelconque médiation en ma faveur. Et si la partie auteure de la citation directe renonce à poursuivre la procédure judiciaire, ce sera pour des motivations qui la concernent», écrit Imam Kanté.











