Me Moussa Sarr : « le rapport dans l’affaire Lamine Diack est nul et non avenu, parce qu’il est unilatéral » Un des avocats de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Lamine Diack, et de son fils Pape Massata Diack, accusés de corruption et de détournement dans le scandale qui a secoué l’institution, a déclaré « nul et non avenu », le rapport fourni dans cette affaire. « Ce rapport est unilatéral, il n’est pas contradictoire, parce que ni Lamine Diack, ni Pape Massata Diack, n’ont été entendus dans cette affaire, alors les enquêteurs sont allés à deux reprises à Monaco », a, en effet, déclaré l’avocat sur la RFM. Et d’ajouter, « on n’a jamais vu un rapport dans lequel, les accusés ne sont pas entendus ».

