Me Moussa Sarr : « libérer Khalifa Sall serait un acte positif de renforcement de notre démocratie » Me Moussa Sarr est favorable à la libération de Khalifa Sall. Invité de l’émission Objection ce dimanche, l’avocat a plaidé l’élargissement de l’ex maire de Dakar de Reubeus.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 17:11 | | 0 commentaire(s)|

« 500 000 Sénégalais ont signé la pétition, ce qui veut direr qu’un segment significatif des Sénégalais veut la libération de Khalifa Sall. Et dans un Etat de droit, la justice est rendue au nom du peuple », déclaré déclare l’avocat.

Selon l’avocat, une libération de Khalifa Sall serait un « acte positif de renforcement de notre démocratie, de notre cohésion sociale ». Me Moussa Sarr a rappelle qu’ « en ce moment, toutes les procédures sont épuisées dans l’affaire Khalifa Sall », ce qui donne la possibilité légale au chef de l’Etat d’accorder une grâce à l’ex édile de Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos