Me Moussa Sarr sur un éventuel 3e mandat du Président Sall, « partout où on a vu certains acteurs le tenter, ça a toujours été un échec »

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 12:14 | | 1 commentaire(s)|

Spécialiste du contentieux des affaires, Me Moussa Sarr, avocat à la Cour, n’est pas du moins un observateur averti de la Scène politique Sénégalaise. Dans un entretien qu’il a eu à faire avec nos confrères du journal Vox Populi, relativement à la question du troisième mandat du Président Macky Sall, pour la robe noire, « c’est indécent qu’au sortir de la proclamation des résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel, alors que le chef de l’Etat n’a pas même encore prêté serment que ce débat soit agité. Ça me parait non seulement indécent mais aussi inopportun et inapproprié », a-t-il dit. Au regard de Me Moussa Sarr, « même si c’est possible uniquement ça me parait politiquement improductif(…). Et partout dans le monde, où on a vu certains acteurs tenter un troisième mandat, ça a toujours été un échec. Et je pense que politiquement, le chef de l’Etat ne va pas tenter cela et qu’il aura pour priorité de se défaire des contingences politiques et politiciennes, pour s’attaquer résolument aux problèmes des Sénégalais et du Sénégal, pour sortir par la grande porte ».



Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos