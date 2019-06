Me Moustapha Dieng, Avocat : « Aliou Sall réitère avec force les éclairages, déjà fournis lors de sa conférence de presse du 4 juin 2019 »

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Me Moustapha Dieng, l’avocat mandaté par le Directeur de la Caisse des dépôts et des Consignations, Aliou Sall a trouvé d’injustifiées et sans fondements les attaques, dont font l’objet son client, suite à la diffusion d’un reportage de la BBC. L’avocat mandaté a qualifié dans un communiqué, transmis à Leral, de reportage, dénué au demeurant de toute exactitude.







Ainsi, Me Moustapha Dieng, rappelle que le Maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, réitère avec force les éclairages, déjà fournis lors de sa conférence de presse du 4 juin 2019. « Toutes les allégations, tenues à son encontre par la BBC, reprises par les journaux et certains responsables sont bien évidemment totalement fausses », rejette l’avocat.







La justice est saisie, estime-t-il, pour apporter toute la lumière sur ces faits et propos de nature à porter atteinte et, à la considération de notre mandat.







Mais, le moment venu, promet-il, Aliou Sall utilisera toutes les voies, appropriées sur ces accusations pour rétablir la vérité des faits.







Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos