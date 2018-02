Me Moustapha Kamara décrypte le recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne Auteur du livre « Le contentieux du transfert des joueurs devant la FIFA et le Tribunal arbitral du sport Guide juridique pratique » qu’il a présenté ce lundi à l’Association nationale de la presse sportive sénégalais (ANPS), Maître Moustapha Kamara qui est Docteur en droit et titulaire d’un MBA de management à Neoma Business School a fait un décryptage sur les possibilités de recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne.

Auteur d’une thèse de doctorat d’État en droit privé et sciences criminelles soutenue en 2006 à l’université de Reims Champagne-Ardenne (France) sur le sujet « Les opérations de transfert des footballeurs professionnels », Moustapha Kamara est aussi avocat au barreau de Marseille et coauteur de nombreux ouvrages en droit du sport.

