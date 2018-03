Me Nafissatou Diop : « Tout ce que je regrette, c’est d’avoir connu Macky Sall un peu tard »

S’il est quelqu’un qui regrette de n’avoir pas connu un peu plus tôt le Président Macky Sall, c’est bien Me Nafissatou Diop. La notaire et non moins PCA du Fonsis l’a fait savoir, hier, lors de la conférence de presse de lancement du PAREL, le nouveau parti d’Oumar Sarr.



« Macky Sall est respectueux, reconnaissant et travailleur. Tout ce que je regrette, c’est de l’avoir connu un peu tard », a déclaré Me Nafissatou Diop. Et d’ajouter à l’endroit d’Oumar Sarr qui a inscrit son parti dans la mouvance présidentielle : « tu as fait le bon choix Oumar».



En outre, Me Nafissatou Diop a saisi l’occasion pour rabattre le caquet à ses détracteurs. « Ceux qui disent que nous avons trahi se trompent lourdement. Nous étions dans un parti (Rewmi, ndlr) où on nous faisait valser d’une décision à une autre au gré des désidératas ou des humeurs du chef. Nous avons dit : assez !. Nos parents nous ont éduqués, envoyés à l’école pour que nous soyons responsables et autonomes. Nous ne pouvons pas accepter d’être des moutons de panurge », a-t-elle précisé.



Source : ANN

