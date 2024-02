Me Ngagne Demba Touré placé sous mandat de dépôt

Arrêté ce mercredi, quelques jours après son retour d'exil, Me Ngagne Demba Touré vient d'être placé sous mandat de dépôt.



Le greffier et coordonnateur de la Jeunesse Patriotique de l'ex Pastef, était poursuivi pour activités subversives, manipulation, diffusion de fausses nouvelles calomnie et dénigrement des institutions de la République et des autorités les incarnant, rappelle "Seneweb".



