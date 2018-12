Me Oumar Youm : « Avec Wade, c’est 12 ans de danse, de corruption et de marchés fictifs »

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Décembre 2018 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

Me Omar Youm a fait un bilan sombre du règne d’Abdoulaye Wade. Invité à Mbour lors de la rencontre des jeunes de Ldr/Yessal, le parti de Modou Diagne Fada, le directeur de cabinet du président Macky Sall, n’a pas mâché ses mots : “Abdoulaye Wade ne sortait plus du pays depuis 2011.



Il n’était plus invité à aucune manifestation à l’extérieur. Les 12 ans d’Abdoulaye Wade au pouvoir ; c’était 12 ans de danse, de corruption et de marchés fictifs. Sous Abdoualye Wade, c’était l’argent facile, la dépravation des mœurs”.













Seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos