Me Oumar Youm : « Nous n’avons pas que l’indemnité de logement à satisfaire » Les offres faites aux syndicats par le Premier ministre sont des propositions sérieuses. Et puis l’Etat n’a pas que l’éducation, il a aussi la santé, la diplomatie… à gérer. Ces propos sont de Me Oumar Youm. C’était le week-end, lors des journées gratuites organisées dans sa commune.



Interrogé sur la question de la rencontre du Premier ministre avec les syndicats des enseignants soldée par un échec, Me Oumar Youm a fait savoir que le gouvernement a fait preuve de beaucoup de volonté pour venir à bout de cette crise scolaire. « Des négociations ont été ouvertes. Le Premier ministre a tout fait pour qu’on puisse trouver un accord. Je pense que l’offre faite par le gouvernement est une offre sérieuse, que le gouvernement peut respecter et qui peut être supportée par le budget du Sénégal ».



Et de poursuivre: « Le Sénégal est un petit pays, avec des ressources financières limitées, et des besoins illimités. Nous n’avons pas que l’indemnité de logement à satisfaire. Nous avons aussi dans le secteur éducatif, des projets importants qui participent à l’amélioration des conditions de travail et d’éducation. Pour vous dire simplement qu’un Etat, c’est un tout. L’éducation est très importante, les enseignants qui portent le secteur éducatif sont très importants. Mais nous avons aussi des besoins de santé, une diplomatie à préserver et accompagner ».



Pour Me Oumar Youm, "si on veut faire le Sénégal de notre rêve, le Sénégal émergent, il faudrait que chacun essaie de s’oublier et qu’on essaie d’accepter ce qui est acceptable, pour continuer de cheminer ensemble et construire notre destin".













