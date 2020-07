Me Oumar Youm: « Si Abdou Karim Sall avait une mauvaise intention, les agents n’allaient pas lui accorder l’autorisation de transporter les gazelles »

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juillet 2020

Selon "L’As", le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres a enfilé sa robe d’avocat pour défendre son collègue de l’Environnement, sur l’affaire dite des trois gazelles oryx qui défraie la chronique.



Selon lui, le Ministre Abdou Karim Sall n’a pas détourné le patrimoine national. Son intention était à son avis, d’amener ces animaux dans un meilleur endroit, pour améliorer leurs conditions de vie.



« Abdou Karim Sall n’avait pas une intention de tuer ces animaux. Le cadre légal et le cadre moral a été respecté par le ministre de l’Environnement. S’il avait une mauvaise intention, les agents n’allaient pas lui accorder l’autorisation de les transporter », a fait savoir Me Oumar Youm.



