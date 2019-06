Me Oumar Youm : « l’ouverture du capital de la société nationale de gestion du TER, n’est pas à l’ordre du jour » Le ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement, a indiqué que « l’ouverture du capital de la future société nationale de gestion du TER, n’est pas à l’ordre du jour ». Me Oumar Youm répondait aux interpellations des députés, ce mardi, lors de la session plénière pour le vote du projet de loi portant création d’une société nationale de gestion du TER.

Plusieurs députés ont sollicité l’ouverture du capital de la future société aux privés, pour éviter qu’il y ait une gestion politique de la société. D’autres, comme Abdoulaye Makhtar Diop, ont mis en garde contre une telle option, évoquant notamment un « tiers bloquant » qui pourrait rendre difficile la gestion de cette future société.

