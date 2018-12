Me Oumar Youm minimise : « Khalifa Sall a une dimension départementale, il ne fait pas peur »

Me Oumar Youm minimise le candidat déclaré à la présidentielle de février 2019 de la coalition Taxawu Senegaal. Selon le directeur de Cabinet du président de la République, Macky Sall, «Khalifa Sall a une dimension départementale pour ne pas dire de plateaux».



Selon la robe noire, « l’Alliance pour la République (Apr) ne craint aucune force politique ni aucune personne». Parce que, explique Me Youm, «c’est un parti qui a été constitué en 2009, trois ans après, qui a pris le pouvoir, qui a organisé une force politique autour de Benno Bokk Yakaar (BBY), qui a participé à des élections qu’elle a gagnées, pourquoi avoir peur de quelqu’un. Les élections de Juillet 2017 renseignent sur les forces politiques des uns et des autres».



L’invité de l’émission Objection du Sud Fm est convaincu que «Khalifa Sall, c’est encore une dimension départementale pour ne pas dire de plateaux. Ça représente quel type de menace pour nous fait peur? Non! » souligne-t-il.



Pour le cas de Karim Wade, Me Youm de souligner que c’est «Karim Wade qui a eu des comportements qui ont été considérés comme répréhensibles et non le Président Macky Sall. Donc, à qui la faute s’il ne peut pas se présenter à l’élection présidentielle de février 2019».











