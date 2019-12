Me Oumar Youm, ministre des Transports terrestres: « Plus de 1862 km de routes revêtues depuis 2012 pour un montant de 2000 milliards de FCfa »

Mercredi 4 Décembre 2019

Les députés sont visiblement très satisfaits des réalisations du Chef de l’Etat en termes d’infrastructures routières. Du moins, pour les parlementaires de la majorité. « Ce que le Président Macky Sall a réalisé en termes d’infrastructures routières, aucun président ne l’a jamais fait ».



Ils seront confirmés par Me Oumar Youm. « Plus de 1862 km de routes revêtues ont été réalisées depuis 2012, représentant un montant de 2000 milliards », s’est réjoui le ministre lors du vote du budget-programme de son ministère, ce mercredi.



