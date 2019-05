Me Ousmane Sèye : " Cheikh Béthio Thioune est très malade, si jamais il est condamné…" En attendant le verdict qui tombe lundi, un avocat de Cheikh Béthio Thioune dénonce les conditions de la tenue de son procès, en dépit de son absence pour cause de maladie. Me Ousmane Sèye accuse " certains acteurs dont ceux de la justice, de préparer l’opinion à une éventuelle condamnation de son client".

Les masques tombent. Quarante-huit heures après la fin des plaidoiries dans le procès de l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam et en attente du verdict prévu lundi prochain, un avocat défenseur livre en profondeur, les secrets de la non-comparution de Cheikh Béthio Thioune au Tribunal de Grande instance de Thiès.



«Cheikh Béthio est malade. Il ne s’est pas dérobé à la justice. Il est parti en France notamment, à Bordeaux, depuis le 18 janvier pour des soins médicaux avant l’enrôlement de cette affaire. Il ignorait que le procès allait être évoqué derrière lui. Sur ordre de ses médecins, il devait y être d’ailleurs bien plus tôt. Mais pour des raisons de la célébration du grand «Magal» de Touba, il a retardé son rendez-vous médical de deux à trois mois», a précisé Me Ousmane Seye.



Selon l’avocat défenseur, arrivé en France le 18 janvier dernier, la santé du Cheikh s’est beaucoup dégradée. «Quand il est allé voir ses médecins, ils l’ont retenu parce qu’il ne pouvait plus reprendre l’avion. Il a même perdu 20 kg. Ceux qui pensent que Cheikh Béthio est volontairement resté à Bordeaux, ont totalement tort. Il n’a pas fui la justice de son pays. C’est un citoyen ordinaire et se considère comme tel. Il croit à la justice de son pays», a-t-il ajouté.



D’après la robe noire, Cheikh Béthio est très malade. Pis, le dossier médical déposé sur le siège et du procureur et du juge, l’atteste à suffisance. Malheureusement, regrette Me Ousmane Seye, le juge a décidé de juger l’affaire sans lui. «Nous avons déposé devant le juge et au parquet un dossier médical très sérieux. Et nous avons demandé au tribunal d’excuser l’absence de Cheikh Béthio et de réserver son jugement. Le juge a écarté notre demande et préféré juger Béthio par contumace», a rappelé notre interlocuteur qui précise : «Si jamais notre client est condamné, à son retour, il se constitue prisonnier et son jugement sera repris en intégralité», précise-t-il à nouveau.



Selon lui, à partir de ce moment, toutes les parties prendront leurs responsabilités. Et comme si cela ne suffisait pas, Me Ousmane Seye a fait savoir que dans ce procès, beaucoup de choses qui ne sont pas en rapport avec l’affaire et le procès, ont été dites à l’encontre de son client. «Il y a manifestement certains acteurs dont ceux de la justice qui préparent l’opinion à une éventuelle condamnation de Cheikh Béthio. Cela est injuste et malheureux. Il y a des choses qui n’ont rien à avoir avec les faits et qui ont été évoqués. Je crois que c’est une certaine forme de pression sur la justice et cela est inadmissible dans un pays de droit où l’on prône l’indépendance de la justice. Je crois que la justice ne va pas céder à cette pression qui n’a rien à avoir avec le dossier», a-t-il alerté, non sans déplorer cet état de fait.



Pour rappel, le procureur a requis une peine de prison à perpétuité, la confiscation de tous les biens de Cheikh Béthio et un mandat d’arrêt international. En plus d'un mandat d’arrêt international émis à son encontre.















Libération

