Me Ousmane Sèye: "Dès demain, je saisirai le Procureur de la République"

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mai 2020 à 21:01 | | 1 commentaire(s)|

À la suite des propos tenus par Yakham Codou Ndendé Mbaye, Leral a joint son avocat, Me Ousmane Sèye, qui a dit ce qui suit : " J'ai pris connaissance des propos de Monsieur Bassirou Diomaye Faye à l'endroit du Ministre Yakham Codou Ndendé Mbaye. Ils sont constitutifs d'injures publiques. À sa requête, je saisirai dès demain le Procureur de la République aux fins d'une plainte pour injures publiques ".



C'est dire que le combat Apr contre Pastef, va se poursuivre en justice.









Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos