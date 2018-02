Me Ousmane Sèye : « La notion de fonds politiques n’existe pas dans le dispositif du droit positif sénégalais » (Emission réponses politiques Leral) Maître Ousmane Sèye, président du parti Front Républicain Jaamu Askan wi et aussi coordonnateur de la coalition pour l’émergence Taxawu Sénégal, est l’invité de ce numéro de « Réponses politiques ». L’ancien membre du Conseil de l’Ordre des avocats et aussi vice -Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales décrypte ici le procès Khalifa Sall avec comme argument, l’explicitation du décret de 2003.



Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Février 2018 à 22:16 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook