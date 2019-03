Me Ousmane Seye: "Ndam lii ndamou Sénégal la" Me Ousmane Seye dit être très touché par le discours inclusif du Président Macky Sall. Mieux pour lui, Macky a fait preuve de grandeur en souhaitant au besoin faire intervenir les anciens présidents que sont Abdou Diouf et abdoulaye Wade à participer au dialogue politique.

