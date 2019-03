Me Ousmane Sèye : « On ne peut pas remettre en cause ces résultats, sauf si on est de mauvaise foi » Les avocats du candidat Macky Sall ont fait face à la presse ce vendredi, pour revenir sur l’élection présidentielle de dimanche dernier et la victoire de Macky Sall selon les résultats provisoires publiés par la commission nationale de recensement des votes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 17:01

Selon Me Ousmane Sèye, le coordonnateur de ce groupe, tous les observateurs de l’Union Européenne, de la CEDEAO, de l’Union Africaine, entre autres, ont souligné la bonne tenue des élections. « Aucun incident majeur pouvant entraver la bonne tenue des élections n’a été signalé », a-t-il dit.



L’avocat fait également remarquer que la commission nationale de recensement des votes au sein de laquelle les représentants des candidats siègent, de même que les observateurs, a innové cette année, en conviant la presse à ses délibérations. Suffisant pour Me Ousmane Sèye d’affirmer que « il est impossible de trafiquer le suffrage des votes. On ne peut pas remettre en cause ces résultats, sauf si on est de mauvaise foi ».



Me Ousmane Sèye dit également comprendre pourquoi l’opposition n’a pas déposé de recours auprès du Conseil constitutionnel. « Pour déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel, il faut avoir des pièces justificatives, des faits précis. Ce que l’opposition n’a pas ». L’avocat s’est également félicité du système de parrainage qui a permis à cette élection de se tenir, selon lui. Parce que, a-t-il dit, « il est impossible d’organiser des élections pour 139 candidats ».



Liste des avocats du candidat Macky Sall

Me Ousmane Sèye

Me Babacar Cissé

Me Antoine Mbengue

Me Bassirou Ngom

Me Ousmane Thiam

Me Moussa Bocar Thiam

Me Ndèye Anta Mbaye

Me Abdou Gning

Me Aboubacry Deh

Me Ababacar Kamara

Me Mouhamadou Moustapha Dieng

Me Baba Diop

Me samba Bitèye

Me Moustapha Mbaye

Me Samba Bitèye



