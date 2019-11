Me Ousmane Sèye : « il faut régler le problème de l’intérim au HCCT » Me Ousmane Sèye, haut conseiller au HCCT, s’est prononcé sur le temps relativement long que l’institution est restée sans président, après le décès de feu Ousmane Tanor Dieng qui dirigeait le HCCT depuis sa création en 2016.

« Il faut revoir le règlement intérieur du HCCT pour régler le problème de l’intérim. Normalement, c’est le suppléant qui remplace l’élu en cas de vacance. Mais il faut rappeler que sur les 150 membres du haut conseil, 80 sont élus et les 70 autres sont nommés par le chef de l’Etat. Mais les textes ne prévoient pas la question de l’intérim en cas de décès ou autre du président », a dit l’avocat sur la RFM.

Sur un autre plan, Me Ousmane Sèye, affirme que « la nomination d’Aminata Mbengue Ndiaye est particulièrement légale », rappelant qu’Ousmane Tanor Dieng avait été nommé par le président de la République.



