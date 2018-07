Me Ousseynou Fall attaque le juge Demba Kandji : "Nit day ame diome, nit dafa wara ame fouleu*"

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Juillet 2018 à 15:41 | | 0 commentaire(s)|

Me Ousseynou Fall a encore fait parler de lui. L’incorrigible avocat a déversé sa bile et s'est attaqué au président de la Cour d’appel Demba Kandji, pour avoir refusé leur demande de libération de leur client. "Il y a un dessein ignominieux de l’exécutif et de l’Apr représentés par le procureur général, qui a fait un revirement d’éliminer injustement Khalifa Sall. Vous êtes des magistrats, vous le savez et le peuple sénégalais le sait. Il fallait dire le droit en demandant à Khalifa Sall et Cie de rentrer chez eux. Mais un jour inchallah cette justice immanente viendra nous juger tous autant que nous sommes, magistrats comme avocats !



Si j’ai choisi le métier d’avocat c’est par souci d’indépendance. Parce que je devais être magistrat. Mais je ne crois plus pas à cette justice corrompue. Des magistrats dignes comme Souleymane Téliko l’ont dénoncée. Vous êtes en train de me regarder. Mais je n’ai rien à me reprocher. Je ne suis pas un corrompu. Vous avez prêté serment pour l’honneur et la dignité. Nit dafay ame Diome, nit dafa wara ame fouleu", a-t-il lâché avant que son interlocuteur ne lui coupe net la parole.



"Me Doudou Ndoye, si c’est ça, le procès va tomber à l’eau. Je n’ai pas besoin d’excuses parce que je sais qu’il va le réitérer. Mais je ne vais pas le laisser continuer. Les paroles sont indignes et inqualifiables", a riposté vivement Demba Kandj, avant de suspendre l’audience pour quelques minutes.















Kady FATY, leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook